Tommaso Zorzi, lite furibonda e parolacce con Elisabetta Gregoraci: 'Sei una paracu*a'

Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci sono protagonisti di una lite furibonda al GF Vip. Il videomessaggio di Matilde Brandi porta scompiglio nella Casa e nasce lo scontro. Urla e parolacce. L’influencer 25enne non ha dubbi e accusa la showgirl: “Sei una paracu*a!”.

Matilde Brandi spara a zero su Zorzi, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria e Stefania Orlando nel suo videomessaggio. “Caro Tommy, il ruolo della prima donna ti viene molto bene, sei un ragazzo davvero carismatico e simpatico, però, fatti dare un consiglio da chi primadonna lo è stata davvero… a volte bisogna stare un passo indietro ed uscire di scena in punta di piedi ed è proprio lì che ricevi l’applauso della gente”, dice la bionda.

“Maria Teresa, sono uscita e si sono spenti i riflettori su di te, come facciamo a riaccenderli? Le carta del lavoro rubato te la sei già giocata, le parrucche te le sei messe tutte bisogna inserire un colpo di scena in questo copione che ti sei scritta prima di entrare nella Casa. Cara Guenda, ti professi tanto diversa dagli altri ragazzi ma fai qualcosa, altrimenti, tesoro mio, resterai sempre e solo la figlia di Maria Teresa. Francesco, penso che tu sia un uomo onesto, non perderti per strada”, aggiunge.

Manda una frecciata alla Orlando: “Stefania… volevo ricordarti che nella vita raccogli quello che semini, tu hai preferito il gioco ad un’amicizia, ne valeva la pena?”. Agli altri, invece, riserva solo parole belle. La reazione di Zorzi non si fa attendere.

"Ma come fa a dire queste cose? Ma non a me. A Maria Teresa, Guenda… Mi sembra davvero di cattivo gusto. Coerente? No, perché queste cose a Stefania e a Maria Teresa non le ha mai dette. Quello che ha detto di me ci può stare, ma non quello che ha detto a Maria Teresa, Stefania e Guenda. Mi sembra completamente pazza, poverina. Se erano sue impressioni le diceva qua davanti, è facile fare la clip da casa. Stava recitando, non parla così. Uno parla così se legge qualcosa. L'ultima cosa che mi ha detto è stata: ‘meno male che ci sei Tommaso’”, sottolinea.

Elisabetta Gregoraci non rimane in silenzio e difende l’amica uscita dal GF Vip: “Si era capito che con voi Matilde aveva dei problemi. La verità è che dobbiamo sempre dirti tutti che sei bello, gentile. Parla di te, non parlare di Maria Teresa”. Zorzi replica e si scatena la lite.

“Sei una paracu*a, se sbaglia devi dire che ha sbagliato. Matilde è falsa", sottolinea Tommaso, la mora 40enne si infuria: “Io voglio bene a Matilde, non parlerei mai male di lei. Tu vai d'accordo solo con quelli che ti leccano il cu*o dalla mattina alla sera. Come ti permetti? Tu stai sempre a dirne tutti i colori di tutti. E allora tu non sei paracu*o? Tu te la prendi per le cose che ha detto a te, sii onesto”.

"Se lo fossi non litigherei con te. I passi indietro li faccio quando decido io, non quando me lo dice Matilde Brandi”, ribatte Zorzi. Il clima è tesissimo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/10/2020.