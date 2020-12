Tommaso Zorzi sogna matrimonio e figli: identikit del suo uomo ideale

Tommaso Zorzi sogna il matrimonio e i figli. L’influencer 25enne nella Casa del GF Vip rivela i suoi desideri più intimi per il futuro a Samantha De Grenet e traccia pure l’identikit del suo uomo ideale.

“Desidero un uomo come Francesco Oppini”, rivela Zorzi. Non c’erano dubbi riguardo all’innamoramento del ragazzo per il figlio di Alba Parietti, che naturalmente, nonostante abbia abbandonato il reality, non ha ancora dimenticato. Poi svela anche come dovrebbe essere il suo principe azzurro.

VIDEO

“Non voglio bambocci, non mi interessano i muscoli, mi deve prendere di testa, Non deve farmi annoiare, non deve essere banale, darmi per scontato, deve essere presente, vorrei una persona con cui condividere tutto, con cui sceglierci tutti i giorni”, sottolinea Tommaso. Samantha lo ascolta attenta e replica incoraggiandolo: "Amore arriverà vedrai”.

“In amore non bisogna accontentarsi”, aggiunge Zorzi. La De Grenet gli domanda: “Ti sposeresti?”. “Sì, certo”, risponde lui. “Adotteresti?”, chiede ancora la showgirl. “Sì, se mai avrò figli, vorrei adottare. Mi fa paura, ma penso che non potendo io procreare ed essendoci tanti bambini senza genitori sarebbe la cosa più bella che potrei fare. Ne sono sicuro: io vorrò adottare”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/12/2020.