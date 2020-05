Tommaso Zorzi distrutto e in lacrime nelle Stories: 'E' morta mia nonna'

Tommaso Zorzi è distrutto. Tra le lacrime annuncia nelle sue IG Stories: “E’ morta mia nonna”. Il noto influencer, assente per un po’ di tempo dai social, spiega ai follower il motivo: è dovuto partire e andare in Emilia Romagna, dove viveva la sua amata parente.

Il 25enne milanese piange devastato per la grave perdita. “Sono dovuto venire in Emilia Romagna perché ieri è mancata mia nonna e abbiamo fatto una specie di funerale qui oggi”, rivela con la voce rotta e gli occhi lucidi. Poi aggiunge: “Quindi è per questo che non ci sono, che non sono stato attivo. Speriamo di sentirci domani”. Non trattiene la sua commozione, sentirà per sempre la mancanza della nonna appena scomparsa.

Non vuole nascondere il dolore, la morte della nonna lo rattrista tantissimo e lo colpisce nel profondo, come pure dirgli addio così di corsa, in forma ristretta, a causa delle misure che regolano la Fase 2 post lockdown. Tommaso Zorzi, sempre così sorridente, sarcastico, ironico e pieno di vitalità, ora non riesce a esprimere la sua apprezzatissima verve: deve metabolizzare il lutto e superarlo con forza e coraggio. Gli servirà un po’ di tempo per riuscirci.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/5/2020.