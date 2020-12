Tommaso Zorzi, ecco il vero motivo della nomination a Stefania Orlando

Tommaso Zorzi confessa il vero motivo della nomination a Stefania Orlando. Dopo essersi confrontato con la showgirl, aver pianto sottolineando il suo pentimento e aver addirittura chiesto di uscire per i sensi di colpa, l’influencer 25enne svela a Samantha De Grenet, a Pierpaolo Pretelli e a Filippo Nardi il perché lunedì sera ha fatto il nome dell’amica durante la ventiseiesima puntata del GF Vip.

I suoi coinquilini vogliono capire la ragione per cui ha nominato Stefania, Tommy spiega: “Sulle nomination sono una scheggia pazza, nessuno è salvo dalle mie nomination. Dato che io avevo visto delle cose in Stefania…C’erano delle frasette che celavano un astio, anche con me e Maria Teresa. Nominandola, scoperchio il vaso di Pandora, perché quando sei messa alle strette devi attaccare. Hai la scusa per prendertela con me perché ti ho fatto una cosa e me le dici tutte. È propedeutico alla creazione di un rapporto. Secondo me c’erano delle cose. Lei dice che non c’è nessun problema ma non mi guarda neanche in faccia”.

Zorzi poi aggiunge: “Gli ultimi 10 giorni non ci siamo caga*i tanto, e 10 giorni qua dentro è un mese. Ci cagh*amo poco da quando è uscito Francesco (Oppini, ndr.), quindi qualcosa sotto c’era. Se viene fuori, serve”.

Il ragazzo poi ricorda di aver fatto lo stesso proprio con Francesco, lo ha nominato per far crescere il loro rapporto: “Stefi è una che qua dentro non te le dice subito. Magari te le fa capire con una frecciatina, una battutina. Quando glielo chiedi, ti dice che sta scherzando e non è niente. Non ho messo da parte il sentimento, ho voluto metterlo alla prova. Con Francesco, quando l’ho nominato, il rapporto è cresciuto”.

