Tommaso Zorzi mostra la nuova casa con vista su Porta Venezia a Milano: guarda

Tommaso Zorzi mostra la sua nuova casa con vista su Porta Venezia a Milano. E’ in pieno trasloco. Sul social ai fan dice: “Ragazzi mi mancherà tantissimo questa casa, ma non ci sto più”. Ha bisogno di un appartamento più grande, per questo ha deciso di cambiare e prenderne in affitto un'altra.

L’influencer 26enne, travolto dal successo dopo la vittoria al GF Vip, ora opinionista dell’Isola dei Famosi, ospite fisso al Maurizio Costanzo Show e conduttore di Il Punto Z su Mediasetplay, cambia casa ed è entusiasta.

VIDEO

“Mi stanno per dare le chiavi di casa nuova, volete vederla?”, annuncia stamane ai follower. Poi s’incammina in strada: “Che emozione, sono uscito e sto andando a casa nuova, vi faccio vedere, mancano ancora i mobili, ma almeno vi fate un’idea”.

Una volta dentro l’appartamento mostra al settimo cielo la vista dal balcone: “Su Porta Venezia…!”. Tommy non ha scelto un piano alto, il panorama è fantastico, c’è Milano ai suoi piedi.

La casa è composta da un salone doppio, una cucina, camera da letto matrimoniale e un grande bagno. E’ arricchita da armadi a muro e una libreria molto bella che fa da cornice alla porta di ingresso della camera da letto.

Zorzi è felicissimo: ad aiutarlo per il trasloco c’è la sua mamma, a cui è molto legato, e alcuni amici.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/4/2021.