Ospite di Giulia Salemi a Non lo faccio x Moda, il 31enne svela che alle nozze della 29enne non ci sarà

“Mi dispiace, le ho voluto genuinamente bene”, sottolinea l’ex vincitore del GF Vip 5 nel 2021

“Ci sono amicizie che si possono chiudere”, sottolinea, ospite di Giulia Salemi a Non lo faccio x Moda. Tommaso Zorzi svela perchè è finita la sua amicizia con Aurora Ramazzotti, a cui si era legato durante il liceo. I due sono stati inseparabili per molti anni. Il 31enne sottolinea: “Non ci sono spiragli di riapertura”.

''Non ci sono spiragli di riapertura'': Tommaso Zorzi svela perché è finita la sua amicizia con Aurora Ramazzotti

Il volto di RealTime non andrà alle nozze della 29enne in Sicilia, previste per il prossimo 4 luglio. Per lui nessun invito. Interrogato da Giulia, spiega: “Mi dispiace, è una persona alla quale ho voluto genuinamente bene. Non le ho mai fatto del male e non voglio dire che lei ne abbia fatto a me. Insomma, parlo per me. Ormai è un rapporto chiuso e credo anche che non ci sia spiraglio di riapertura. Ma va bene".

“La ricordo con grandissimo affetto, sono felice della vita che ha. Ho una sana invidia nei suoi confronti per la famiglia che ha saputo costruire. Goffredo è l’uomo dei sogni”, aggiunge Zorzi. E precisa: “Non ci siamo mai fatti del male, quindi io sono molto felice per lei. Adesso so che si sposa, quindi le auguro ogni bene”.

Ospite di Giulia Salemi a Non lo faccio x Moda, il 31enne svela che alle nozze della 29enne non ci sarà

Tommaso confida: “Ci ha separato il fatto che eravamo in due periodi di vita molto diversi e nessuno dei due si è piegato verso l’altro. Quindi diciamo che è una colpa condivisa”.

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