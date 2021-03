Tommaso Zorzi riabbraccia il suo cane, Gilda, dopo quasi 6 mesi: guarda

Tommaso Zorzi, dopo aver sbaragliato tutti alla finale del GF Vip e aver conquistato la vittoria, torna a Milano dai suoi affetti. L’influencer 25enne arriva a casa e riabbraccia il suo cane, Gilda, dopo quasi 6 mesi. Il bassotto impazzisce di gioia: scondinzola, piange, vuole essere riempito di coccole. Tommy non si sottrae affatto: è felicissimo e l'accontenta.

Per lui è come un figlio, lo ha ripetuto più volte al reality show. Del resto la cagnolina di Zorzi ha persino un profilo Instagram ed è famosa quando il suo ‘amico umano’ tra i fan dell’istrionico ragazzo: l’adora. Nella Casa, non potendo portare l’animale, Tommy aveva portato un peluche che gliela ricordasse, per i suoi momenti no.

VIDEO

Zorzi ha tenuto più volte stretto il pupazzo di Gilda al GF Vip. Poi l’ha regalato a Dayane Mello quando la modella brasiliana ha vissuto il dramma della morte del fratello Lucas. “Ti do il mio cane, me l’ha regalato mia sorella. Mi consola sempre quando sto male, spero lo possa fare anche con te adesso. E’ un pupazzo ma c’è sempre. Almeno ti consola”, le ha detto teneramente.

Ora non ha più bisogno di peluche: Gilda è nuovamente accanto a lui in carne e ossa. L’ha lasciata sola per tantissimo tempo, gli è mancata moltissimo. Non vedeva l’ora di riabbracciarla: fa parte integrante della sua famiglia, è la sua compagna fedele, dolcissima e premurosa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/3/2021.