Tommaso Zorzi è rientrato al GF Vip: non è Covid

Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa del GF Vip: non è positivo al Covid. L’influencer 25enne era stato isolato. E’ molto probabile sia stato sottoposto a un nuovo tampone e ad altre costose analisi non di routine per avere la certezza che non fosse stato contagiato dal Coronavirus. Dopo la febbre a 38 e i dolori, era normale che, in un momento così delicato in cui la pandemia non è ancora sconfitta, accadesse.

“Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa”, si legge sugli account ufficiali del programma tv. Prima un altro comunicato aveva raccontato la situazione: “Dopo aver accusato malori legati alla sinusite, Tommaso Zorzi ha momentaneamente abbandonato la Casa di 'Grande Fratello Vip' per sottoporsi a tutte le cure del caso e ai controlli medici in virtù dei protocolli previsti per la riammissione in casa. Ovviamente, prima di prendere parte al gioco, il concorrente si è sottoposto, come gli altri, a tutte le verifiche necessarie risultando idoneo per la partecipazione al GF Vip”.

VIDEO

Gli altri concorrenti sono felici di riabbracciare Tommaso. Non erano stati aggiornati sulle sue condizioni. Durante la diretta del reality la regia aveva mostrato l’influencer in una stanza mentre parlava con un’autrice. Il gieffino vip, agitatissimo, si era sfogato per essere stato messo in isolamento: “Ho fatto 127 tamponi, piuttosto dimmi vai a casa…!”. La donna, fuori campo, aveva cercato di tranquillizzarlo: “Vorrei darti una risposta, sto aspettando con te. Per noi tu sei importantissimo. Non finisce qua il tuo Grande Fratello… Cerca di capire cosa sta accadendo da quest’altra parte…sei un ragazzo intelligente”.

La tanto attesa risposta è arrivata: non è positivo al Covid. La sua avventura al GF Vip continua…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/9/2020.