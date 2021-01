Tommaso Zorzi rivela: 'Michelle Hunziker mi ha chiesto di fare pace con la figlia’

Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti non si parlano dallo scorso tre luglio. Che avessero litigato era cosa nota, ma adesso l’influencer, chiuso da quasi quattro mesi nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ (che si è allungato ulteriormente e finirà solamente alla fine di febbraio), ha raccontato di più del suo rapporto con la famosa ex compagna di scuola e con la sua famiglia, svelando di essere molto legato alla mamma di lei, Michelle Hunziker, con cui si frequenta regolarmente.

Spiegando come mai ha rotto con Aury, come chiamano la giovane Ramazzotti gli amici, ha fatto sapere: “Siamo due teste dure, quando ci impuntiamo uno contro l’altro, diventa…”. A quanto pare i due la scorsa estate avrebbero dovuto passare qualche giorno di vacanza insieme, ma la 24enne avrebbe dato forfait all’ultimo minuto dopo la morte della nonna del fidanzato Goffredo Cerza. Tommaso non avrebbe affatto gradito e da quel giorno non si sono più sentiti, nonostante la stessa Hunziker sia intervenuta personalmente per cercare di riavvicinarli.

“Mi ha scritto Michelle, chiedendomi di fare pace con sua figlia”, ha aggiunto Tommaso parlando con alcuni coinquilini nella Casa di Cinecittà. “Con lei ho un ottimo rapporto, ci vediamo io e lei anche quando non c’è Aury. Mi conosce da quando avevo 16 anni”, ha proseguito. Oltre alla conduttrice 43enne, Zorzi è legato anche al marito di lei Tomaso Trussardi, che ha definito “simpatico”. Non vede l’ora di poterli rivedere quando sarà finita l’avventura nel reality di Canale5. “La prima settimana che esco vado da loro, li voglio vedere tutti”, ha concluso.

Nel 2019 in un’intervista realizzata per il suo canale su YouTube il rampollo milanese aveva raccontato che la prima persona con cui fece coming out da adolescente, rivelando il suo orientamento sessuale, fu proprio la Hunziker e che in quell’occasione si sentì molto accolto da lei. Da quel momento tra loro si è creata una forte alchimia che dura tutt’oggi.

Scritto da: la Redazione il 20/1/2021.