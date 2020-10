Tommaso Zorzi ha rivelato il motivo per cui ha litigato con Aurora Ramazzotti, quella che fino a qualche mese fa era una delle sue migliori amiche, se non proprio la sua migliore amica. L’influencer, che in questo periodo si trova nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ come concorrente, ha spiegato che a causare l’allontanamento è stato fondamentale lui e il suo carattere non proprio facile. Parlando con Myriam Catania, sua compagna d’avventura, ha detto: “Vorrei fare pace con la mia migliore amica con cui ho litigato perché ho un carattere di mer*a. Lei è fidanzatissima e forse è una cosa che non riesco ad accettare, ho la sindrome dell’abbandono, mi sento sempre un po’ in difetto rispetto a certe situazioni”.

Sostanzialmente durante il lockdown, che Aurora ha passato nella casa della madre Michelle Hunziker a Bergamo con il fidanzato Goffredo Cerza e la sua migliore amica Sara Daniele, figlia di Pino, Zorzi si sarebbe aspettato di ricevere più attenzioni, anche se virtualmente, da parte dell’amica. “Essendo la mia miglior amica ed essendo lì in casa con tutti mi aspettavo una chiamata in più. Per questo abbiamo litigato”, ha aggiunto.

Tempo fa Tommaso aveva rivelato che Michelle Hunziker è stata la prima persona a cui ha detto di essere gay. Ai tempi del liceo (lui e Aurora andavo a scuola insieme) frequentava infatti spesso la casa della conduttrice.

Scritto da: la Redazione il 1/10/2020.