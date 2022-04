Tommaso Zorzi rivela a quale personaggio noto deve la sua carriera tv

Tommaso Zorzi ha raccontato a quale personaggio noto deve l’inizio della sua carriera televisiva. Il 26enne in pochissimo tempo è diventato un volto riconoscibile del piccolo schermo, grazia soprattutto alla partecipazione, conclusasi con la vittoria, alla quinta edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Ora al settimanale ‘Grazia’ Tommy ha spiegato che se non fosse stato per Elettra Lamborghini oggi starebbe forse ancora vivendo a Londra. “Come sono arrivato in TV? Per caso”, ha detto al magazine.

“Non ho mai pensato alla tv, anche se da piccolo facevo spettacolini: i miei modelli erano Franca Valeri, Anna Marchesini e Mariangela Melato. Ero in Inghilterra quando mi proposero Riccanza. Fu l’influencer Elettra Lamborghini a fare il mio nome. Poi arrivò Pechino Express (a cui ha preso parte in coppia con Paola Caruso, ndr)”, ha aggiunto.

Il milanese è però molto seguito soprattutto sui social: “Su Instagram ho trovato una zona franca, dove parlare, anche in modo sboccato, come quando sono con gli amici. In quarantena ne ho inventate di tutti i colori, ho raggiunto numeri pazzeschi. Ed è arrivato il Grande Fratello Vip”.

Oggi Zorzi sembra aver finalmente fatto chiarezza su quello che vuole fare “da grande”. “Il critico Aldo Grasso scrisse: ‘Il non so che cosa Tommaso Zorzi’. Aveva ragione: non potevo fare a vita il vincitore del GF Vip. Voglio imparare a fare, bene, il conduttore tv. Sogno un programma in cui gli ospiti raccontino storie pazzesche. Sono sempre stato l’amico a cui confidi le cose peggiori, niente mi scandalizza. Ma i sogni devono cambiare ogni anno”, ha concluso.

