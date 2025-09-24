Tommaso Zorzi in sala operatoria per un intervento chirurgico: ''Post operatorio doloroso''

Il 30enne ha mostrato sul social le immagini del suo ingresso in sala operatoria

Non è chiaro dove sia stato operato, ma ha ringraziato un medico specializzato in proctologia

Recentemente il nome di Zorzi è stato legato sentimentalmente a quello dell’ex nuotatore Alex Di Giorgio

Tommaso Zorzi ha mostrato le immagini del suo ingresso in sala operatoria.

Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 (edizione andata in onda tra il 2020 e il 2021) l’altro giorno è infatti finito sotto ai ferri.

Su Instagram ha ora condiviso un video mentre è nel corridoio di un ospedale, in sedia a rotelle, poco prima dell’inizio dell’intervento.

Tommaso Zorzi, 30 anni, in sedia a rotelle mentre si dirige verso sala operatoria

Il 30enne ha scritto: “Channeling my inner arabella (grazie @sossyguarino e tutti i medici e infermieri)”.

Non è chiaro quale sia stato il motivo dell’intervento, ma una breve ricerca su internet mostra che il dottor Salvatore Guarino è un chirurgo generale, sembra con una specializzazione in proctologia (branca della medicina che si occupa delle malattie dell’intestino retto e dell’ano).

Zorzi non ha fatto sapere il motivo dell'ingresso in sala operatoria, ma ha taggato un chirurgo generale che sembra specializzato in proctologia

Tornato a casa, Tommy, come lo chiamano gli amici, ha fatto sapere: “Il post operatorio tutto bene, l’operazione in realtà è andata molto bene. Il post operatorio è un po’ doloroso però niente che non affrontiamo”.

“Già da ieri sono tornato a lavoro, oggi pomeriggio sono sul set”, ha aggiunto.

“Anche se il medico mi ha detto di aspettare una settimana penso che tornerò ad allenarmi oggi”, ha poi scherzato.

Zorzi poco prima dell'intervento

In questo periodo Zorzi appare piuttosto sereno e felice nelle Stories che pubblica sul social.

Nelle scorse settimane è emerso che starebbe frequentando l’ex nuotatore Alex Di Giorgio, che è stato anche concorrente di una recente edizione di ‘Ballando con le Stelle’.