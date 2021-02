Tommaso Zorzi rivela di avere un tatuaggio nelle parti intime: cos'è e significato

Tommaso Zorzi parlando con gli altri inquilini nella Casa del GF Vip rivela di avere un tatuaggio nelle parti intime. L’influencer 25enne svela tutto, cosa si è tatuato e il significato, e lascia spiazzata Alda D’Eusanio: la reazione della conduttrice 70enne è da censura…

Tutti svelano i loro tattoo, Zorzi, quando gli viene domandato quali frasi in inglese si sia scritto addosso, confessa: “Io ho tatuato sul caz*o f’un is fun’, cioè il divertimento è divertente”. Immancabile lo stupore dei compagni, che commentano meravigliati. “Questa frase l’ho messa ‘lì’” apposta, sottolinea ancora Tommaso ironico.

Alda è incredula. “Capisco che un personaggio come lui perda la bussola e deve capire ogni tanto dov’è la destra e dov’è la sinistra”, sottolinea ironica. Poi conclude: “Beh che frase del caz*o!”. Ma la regia stacca subito, evitando di far sentire cosa aggiunga ancora la presentatrice a riguardo.

Poco dopo la D’Eusanio viene convocata per l’ennesima volta in Confessionale. Tommaso sorride, Stefania Orlando non può fare a meno di farglielo notare: “Ti richiamano talmente tante volte al giorno che ormai vanno un po' a caso, sparano nel mucchio".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/2/2021.