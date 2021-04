Tommaso Zorzi ha trovato l'amore con Lorenzo? Le sue parole

Tommaso Zorzi ha finalmente trovato l’amore? L’influencer a Il Punto Z, la trasmissione che conduce su Mediasetplay, fa chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Non sarebbe più single. Da qualche settimana frequenterebbe Lorenzo Campi, giovane rampollo della buona società torinese. Paparazzato insieme al ragazzo a Milano, anche sul social aveva lasciato intendere qualcosa ai fan…

Si vedrebbe con Lorenzo solo nei fine settimana. Tommaso vive a Milano, quello che sembrerebbe essere il suo nuovo compagno a Torino: la distanza, però, non parrebbe un problema.

Secondo Chi, che ha pubblicato le foto dei due insieme a passeggio mano nella mano, a far incontrare i due sarebbe stata un’amica comune. Didi: era certa che sarebbe scoccata la scintilla. Avrebbero in comune molte passioni, come l’arte, la musica e la moda.

L’influencer 26enne nel suo talk show non fa nomi. Quando, però, Filippo Bisciglia, suo ospite, gli domanda: “Come va l’amore?”, alludendo proprio agli scatti pubblicati sul giornale di lui e Lorenzo, Zorzi replica con un sorrisino: “Bene, grazie”. E i suoi fan vanno in brodo di giuggiole: il loro beniamino si sarebbe finalmente innamorato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/4/2021.