Tommaso Zorzi, continua l'ascesa tv: Costanzo e la De Filippi se lo litigano? Parla Maurizio

Tommaso Zorzi, dopo aver trionfato al GF Vip ed essere stato assoldato come opinionista dell'Isola dei Famosi, continua la sua ascesa in tv: è irrefrenabile. Costanzo e la De Filippi, marito e moglie, addirittura se lo litigano. Maurizio dice la sua e fa sapere che lo vorrebbe tutto per sé.

Il giornalista è pazzo dell’influencer, gli piace il suo modo dissacrante, sarcastico e fuori le righe di vedere la vita e commentare gli altri, anche sottolineando ferocemente, a volte, le debolezze altrui, come pure i vizi o i pregi. Tommy è colto, curioso, ha una mente che viaggia a mille all’ora. Costanzo non desidera cederlo a Maria, assolutamente no.

A Nuovo Tv, quando gli domandano di Zorzi e gli parlano di un possibile futuro con la moglie nei programmi che conduce, Maurizio è categorico: “Se lo vedo bene nei programmi di Maria? No, spero di lavorarci io”.

E sembrerebbe vada proprio così. Maurizio Costanzo ha avuto Zorzi ospite al Maurizio Costanzo Show, in onda ogni mercoledì sera alle 23,20 su Canale 5, sia nella prima puntata, quella del 24 marzo, sia nella seconda che tutti potranno vedere stasera, 31 marzo. Ma non finisce qui: secondo rumor il 25enne sarà fisso nella popolarissima trasmissione per regalare perle e illuminare le menti con la sua vivacità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/3/2021.