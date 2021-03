Tommaso Zorzi vince la quinta edizione del Grande Fratello Vip

L'edizione più lunga della storia del Grande Fratello Vip è stata vinta da Tommaso Zorzi, l'influencer 25enne trionfa nel reality dopo 169 giorni.

La finale dello show Mediaset vedeva cinque protagonisti: Andrea Zelletta, Stefania Orlando, Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi. Il primo a lasciare la casa di Cinecittà e quindi la possibilità di aggiudicarsi i 100mila euro del montepremi è stato Andrea Zelletta. Dopo aver riabbracciato e baciato la fidanzata Natalia Paragoni l’ex tronista tarantino è stato eliminato al televoto contro Tommaso Zorzi.

La sfida continua e i prossimi ad andare al televoto sono Dayane Mello contro Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando contro Tommaso Zorzi. Dopo aver riabbracciato i rispettivi figli Sofia e Leonardo, la brasiliana ha dovuto lasciare il gioco tra l’incredulità dei concorrenti e dello studio.Si passa quindi al televoto flash che vede Tommaso contro Stefania.

La Orlando tra le lacrime riabbraccia il marito Simone Gianlorenzi e la loro cagnolina Margot. Per l’influencer milanese c’è una nuova sorpresa: l’abbraccio di Francesco Oppini, ex concorrente e grande amico di Tommy.A spuntarla è di nuovo Zorzi che va direttamente all’ultimo scontro, quello decisivo per il vincitore contro Pierpaolo. I due finalisti rivivono i momenti più belli di questi mesi fino alla proclamazione finale. Tommaso trionfa!

