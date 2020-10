Tommaso Zorzi contro Pierluigi Diaco: 'E’ di un’antipatia folle, dice cose agghiaccianti’

Tommaso Zorzi stavolta ha preso di mira Pierluigi Diaco. L’influencer chiacchierando nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ con gli altri inquilini ha fatto sapere di trovare il conduttore di ‘Io e Te’ (programma di Raiuno chiuso da poco più di un mese) di un’antipatia unica e di ritenere che certe cose che dice sono “agghiaccianti”. “Uno che ha fatto delle figure orrende è… com’è che si chiama? Quello gay e sposato, che faceva il programma estivo. Pierluigi Diaco! Lui è di un antipatico, amore sono usciti dei video assurdi”, ha affermato.

“Tipo in uno lui parla della vita della sua ospite e dice ‘lei ha tre figli’, la donna lo corregge ‘ma veramente ne ho due’ e lui sbotta ‘ma vuoi condurre tu? No, perché se vuoi condurre tu accomodati’. Vi giuro, ma incavolato nero”, ha aggiunto il 25enne.

Sempre parlando del giornalista 43enne ha continuato: “Oppure in diretta sclera ‘hey voi dietro silenzio, perché qui stiamo lavorando’. Gli hanno chiuso il programma. Lui è di un’antipatia folle. Dice delle robe agghiaccianti, ma non avete visto cosa ha fatto con Corinne Clery. Una roba che tu lo guardi e ti viene male e ti chiedi perché. Nel suo programma, con i suoi ospiti tratta male tutti. Li invita, gli rode il cu** che son venuti, li tratta malissimo, una roba”.

E ancora: “Nell’imbarazzo più totale degli opinionisti. Pensate a lavorare in studio con uno così. […] Dovrebbe venire a fare il GF Vip per ripulirsi l’immagine”.

A dargli manforte sono intervenute anche Maria Teresa Ruta, 60 anni, e Patrizia De Blanck, 79. La prima ha aggiunto: “Il programma gliel’hanno chiuso per un brutto litigio che ha avuto alla radio con la conduttrice. Ha avuto questo brutto litigio al mattino e il giorno dopo hanno chiuso il programma. Poi il giorno dopo ancora hanno parlato di un caso di Covid e quindi non so. […] Lui è tipo ‘sei ospite tu, ma prendo la chitarra e suono io’”.

Infine la contessa ha chiosato: “Comunque sono d’accordo con te, assolutamente d’accordo. Infatti gli hanno chiuso la trasmissione”.

Scritto da: la Redazione il 7/10/2020.