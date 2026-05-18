Il trapper, ora tutto casa e famiglia, sceglie per il suo giorno speciale qualcosa di semplice

L’influencer romana 30enne gli regala una cena tutta realizzata da Malìa a Milano

E’ il suo primo giorno speciale da papà. Tony Effe festeggia 35 anni con Giulia De Lellis e Priscilla, la figlia avuta dall’influencer lo scorso 8 ottobre. Il 17 maggio celebra il compleanno scegliendo non un party scatenato, come forse avrebbe fatto in passato, ma qualcosa di semplice. La compagna 30enne gli regala una cena tutta realizzata da Malìa, pasticceria napoletana con cucina, a Milano.

Tony Effe festeggia 35 anni con Giulia De Lellis e Priscilla: ecco dove ha celebrato il compleanno

E’ Giulia a svelare nelle Storie la serata che ha organizzato per il suo Nicolò Rapisarda. "Papà turns 35”, scrive e accompagna le sue parole con una foto in cui lei è stretta a Tony, davanti a loro due torte con su la medesima frase: “Buon compleanno papà Tony”. In un’immagine successiva, taggando l’artefice della cena, sottolinea: “Anche stasera tutti hanno penato fosse stata opera mia”.

Il trapper, ora tutto casa e famiglia, sceglie per il suo giorno speciale qualcosa di semplice. L’influencer romana 30enne gli regala una cena tutta realizzata da Malìa a Milano

La De Lellis è follemente innamorata di Effe. Recentemente, ospite di Diletta Leotta a Mamma Dilettante, ha dichiarato: “Non mi immagino più una vita senza di lui: un figlio ti lega con un legame viscerale”. Anche il occasione dei 30 anni, in una dedica, aveva esternato la sua immensa gioia: “Faccio 30 anni e pensavo mi venisse un mental breakdown… in realtà sono in pace con me stessa, sono serena, mi sento così fortunata. Ho la bambina dei miei sogni e il suo papà è l'amore della mia vita. La luce dei miei occhi, la mia roccia, la persona che mi fa più felice e allo stesso tempo più incaz*are. L'uomo più bello e sexy del pianeta che tengo tutto per me”.