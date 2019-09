Un ennesimo scontro social si è consumato nelle ultime ore su Instagram. Stavolta i protagonisti sono Tony Effe della Dark Polo Gang, ex fidanzato di Taylor Mega, e l'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" Arianna Cirrincione. Il trapper romano ha fatto via social una scoperta che non gli è piaciuta: Arianna ha chiamato il cane Cookie, esattamente come il suo (entrambi i cuccioli sono dei bassotti).

Tony Effe ha pubblicato un post, poi rimosso, in cui ha attaccato la ragazza: "Questa stupida mi ha copiato il cane e l'ha chiamato Cookie", ha scritto. Poi ha lanciato un appello ai suoi follower: "Andate tutti a scriverli 'fake' sotto il suo povero post".

Non solo, ha anche commentato lo scatto della Cirrincione con il cane: "Copiona". Queste le sue parole.

La ragazza ha così replicato: "Ascoltami il cane non è il mio ma di mio fratello e la sua ragazza a cui evidentemente è piaciuto il nome, però se mai ti dovessi incontrare puoi azzardarti a darmi della stupida di persona così ti lascio partire una cinquina fatta a modo così impari a parlare a una donna tutto in un colpo, impara l'educazione".

Ma non è finita qui. Tony ha pubblicato una serie di Instagram Stories in cui si è scagliato ancora contro l'ex corteggiatrice: "Allora, ho dovuto cancellare il post perché la tipa in tre secondi è diventata famosa - ha esordito Nicolò Rapisarda, vero nome del cantante - Comunque io dico ma che hai nella testa la cenere che ti compri il cane come il mio e lo chiami proprio Cookie? Ma sei stupida proprio? Non capisco, spiegatemi se questa tipa ha la cenere in testa con la m*rda! Il next level è un pischelletto dark che si fa la plastica facciale come la mia, perché i capelli me li hanno copiati, i vestiti me li hanno copiati, i tatuaggi pure, la musica pure, il cane e il nome del cane anche! Manca solo la plastica facciale! Purtroppo la gente non ha personalità".







