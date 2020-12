'Ci sono topi nella Casa del GF Vip’: Patrizia De Blanck conferma

Per molto tempo si è vociferato della possibile presenza nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ di topi, ed in particolare si è parlato della possibilità che fossero nella stanza di Patrizia De Blanck (unica concorrente di questa edizione ad aver avuto una camera tutta sua). Ora l’80enne romana, che ha spento le candeline proprio a Cinecittà, ha fatto chiarezza sulla vicenda, confermando di aver visto almeno due topi.

“Il bagno della mia stanza non profumava, ma io mi tappavo il naso e andavo avanti nel timore mi spostassero nelle camere da letto comuni. Ho già detto che c’era questo problema in bagno, non c’erano nemmeno finestre. Ad un certo punto sono comparsi due topi…”, ha spiegato Patrizia in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo’.

L’ex concorrente del reality, eliminata ormai diverse settimane fa, ha però spiegato di non essere infastidita dalla presenza di questi animali e anzi di trovarli addirittura “carini”. “Il più piccolo è scomparso subito, mentre quello più grande mi ha tenuto compagnia a lungo. Non capisco proprio perché tutti hanno paura dei topi, io li trovo così carini”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 18/12/2020.