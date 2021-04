Tori Spelling aspetta il sesto figlio? L’annuncio sul social

Tori Spelling aspetta il sesto figlio? L’attrice ha fatto il dolce annuncio via social nella mattinata di giovedì (quando in Italia era però ormai sera). La 47enne, famosa soprattutto per aver interpretato il ruolo di Donna nella serie tv cult anni ’90 ‘Beverly Hills 90210’, ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto in cui appare con un pancione ormai piuttosto grande. Accanto all’immagine ha scritto: “Numero 6”. Con il marito Dean McDermott ha infatti già cinque figli, ovvero Stella, 14 anni, Hattie, 12, Liam, 9, Beau, 8, e Finn, 4. La notizia non ha però convinto tutti. Alcuni dei suoi follower hanno commentato lo scatto con qualche sospetto.

Non è che Tori ha deciso di fare un Pesce d’aprile? A chiederselo sono stati in molti, visto che l’annuncio è stato fatto proprio il primo di questo mese. Bisogna però darle il beneficio del dubbio. Anche perché, come ha fatto notare qualcuno, se fosse uno scherzo sarebbe di cattivo gusto. In tanti ritengono che se avesse annunciato una gravidanza che non esiste avrebbe mancato di sensibilità verso tutte quelle persone che stanno cercando di avere un figlio e non ci riescono. Nei prossimi giorni sapremo se la cicogna ha spiccato il volo per davvero.

Scritto da: la Redazione il 1/4/2021.