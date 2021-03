Chi si rivede! Torna dopo 13 anni in tv Francesca Lodo

Francesca Lodo torna in tv dopo 13 anni. L’ex Letterina di Passaparola, modella e attrice, a 38 anni si rilancia all’Isola dei Famosi. Da naufraga in Honduras spera, forse, di bissare il successo della cugina Giorgia Palmas, ex velina di Striscia la Notizia, showgirl e conduttrice, vincitrice dell’ottava edizione, andata in onda su Rai Due nel 2011 condotta da Simona Ventura.

“Ho scoperto un mondo diverso da quello che era la televisione. Ho fatto tantissime cose, però mi è sempre rimasto quel sassolino nella scarpa e quindi eccomi qua”, spiega Francesca nella clip di presentazione andata in onda durante la prima puntata dell’Isola 15.

“Vedrete una Francesca diversa, più grande, più donna, più consapevole”, precisa ancora la Lodo. “Essere burini vuol dire essere veri, sinceri, avere anche il piacere di essere se stessi in mezzo alla gente, senza avere la puzza sotto il naso. Io mi ci sento benissimo, daje”, aggiunge la mora, nel gruppo dei Burignos in Honduras.

Poi confessa la sua più grande paura: “La ricrescita dei capelli bianchi… E’ la fine! Ve lo dico”. E fa così una confessione da adulta, molto lontana dall’immagine passata.

Nata a Cagliari, dopo Passaparola, con Gerry Scotti, Francesca Lodo è stata concorrente del reality show La Fattoria, ha condotto le trasmissioni Meteo e Sipario, ha recitato nel film "Olé", al fianco di Massimo Boldi e Vincenzo Salemme.

La Lodo, però è soprattutto famosa per le sue love story con alcuni calciatori, tra i quali Cristiano Zanetti, Matteo Ferrari, Stefano Mauri e Francesco Coco. Da tempo molto attiva sui social, ha circa 65mila follower: ora spera che il suo esercito di fan cresca rapidamente.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/3/2021.