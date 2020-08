Serena Enardu, nota per aver partecipato a ‘Temptation Island’ con l’ex Pago e anche al ‘Grande Fratello Vip’, negli ultimi giorni è finita al centro di una bufera mediatica. E’ infatti apparsa insieme alla sorella gemella Elga durante il compleanno di un’amica di fronte ad una torta con una sopra una bandiera con la svastica nazista. Le immagini condivise sui social hanno fatto indignare moltissimi e in poche ore la notizia è finita anche su più importanti quotidiani nazionali come ‘La Repubblica’.

La 44enne, lanciata dal programma ‘Uomini e Donne’, si è però difesa, facendo sapere indirettamente che si è trattato solo di uno scherzo e che l’intento era quello di prendere in giro la festeggiata, il cui comportamento all’interno della famiglia sarebbe molto autoritario (da qui l’associazione con il nazismo).

Certo la spiegazione non ha convinto molti. In effetti scherzare su un tema così delicato non è forse una cosa intelligente da fare. Eppure pare che sia Serena che Elga, che stanno trascorrendo l’estate in Sardegna, la loro terra natale, non sembrano particolarmente affrante per l’accaduto.

Scritto da: la Redazione il 17/8/2020.