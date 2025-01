''Totti mi diede 50.000 euro in una busta di mortadella'': le parole shock di Fabrizio Corona sull'affaire tra l'ex calciatore e la Vento

L’ex re dei paparazzi lancia la sua ennesima bomba sull’ex Capitano della Roma 48enne

In un libro, ‘La grande menzogna’, svelerà la sua verità sul matrimonio tra Francesco e Ilary Blasi

Fabrizio Corona lancia la sua ennesima bomba. E promette scintille nel nuovo episodio di Falsissimo. Nelle Stories pubblica alcuni estratti in cui rilascia le sue dichiarazioni e confida: “Totti mi diede 50.000 euro in una busta di mortadella”. Con parole shock parla dell’affaire tra l’ex calciatore e Flavia Vento. Lo scandalo sul possibile flirt tra il giallorosso e la showgirl scoppiò nel 2005, poco prima dei fiori d’arancio del 48enne con Ilary Blasi, celebrati il 19 giugno a Roma.

“Prima del matrimonio vengo a sapere che Totti si è sco**to Flavia Vento, perché me lo racconta lei che aveva le foto e vado a un giornale e do la notizia. Ma Totti mi diede 50.000 in una busta di mortadella”, dice Corona.

“E' arrivato il fratello, una busta di ‘mortazza’…”, aggiunge Fabrizio. L’ex re dei paparazzi promette di svelare la sua verità sull’unione tra Francesco e Ilary in un libro, La grande menzogna, già preordinabile online. Anticipa qualche riga.

“Con una brillante operazione di marketing, Sky aveva deciso di trasmetterlo in diretta. Ai piani alti del colosso inglese, sbarcato da due anni in Italia, avevano già capito che niente interessa alla gente più delle vite degli altri. Spiare, immedesimarsi, giudicare - si legge - L'esperienza dei daily della famiglia reale, in questo senso, era stata preziosa. Nonostante fosse un broadcaster di pura informazione, a Sky conoscevano il valore dell'intrattenimento, del gossip. Sapevano che cosa avrebbe significato riprendere la coppia più famosa d'Italia nel giorno più importante della loro vita: vendere un sogno attraverso la cristallizzazione di un immaginario”.

“Totti e Ilary si sono sposati in diretta su Sky - spiega ancora mettendoci la faccia - Qua, in questo programma non bestemmio: ragazzi, vi siete sposati in diretta e ci rompete il ca**o per delle notizie che escono che poi hai il coraggio di smentire?”. Il 50enne crea il suo Hype con i follower e scrive: “Preparatevi. Non avete mai visto niente del genere”.