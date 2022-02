Totti smentisce la crisi con Ilary e tuona sui social: 'Smettetela'. Poi foto tutti insieme a cena

Francesco Totti alla fine non ci sta, è stufo delle notizie false circolate sull’addio con la moglie Ilary Blasi, dopo venti anni insieme, 17 di matrimonio e tre figli. E’ stanco anche dei gossip circolati sulla sua possibile liaison con Noemi Bocchi, 34enne romana divorziata e con due figli. L’ex Capitano della Roma interviene personalmente sui social e smentisce categoricamente la crisi con la conduttrice tv. Il 45enne tuona: “Smettetela con le fake news, ci sono di mezzo dei bambini!”. Poi la sera si fa vedere al ristorante in centro, da Rinaldi al Quirinale, dove è un habitué, con tutta la famiglia a cena.

Totti è arrabbiato. Dopo la linguaccia canzonatoria di Ilary, apparsa nelle IG Stories della bionda nella mattinata di ieri, arrivano le parole dell’ex calciatore, rivolte ai giornalisti sempre via web. Lo sportivo sbotta: “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a voi che scrivete: fate attenzione, perché di mezzo ci sono i bambini e vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”.

La notizia della separazione tra Totti e la Blasi, data per certa sia da Dagospia, che aveva lanciato l’indiscrezione lunedì 21 febbraio, che dal Corriere della Sera, aveva subito monopolizzato l’attenzione dei media: si era scatenato il caos. Si era parlato di liti, tradimenti, con Francesco innamorato di un’altra donna, pronto a lasciare la mega villa all’Eur per trasferirsi nell’altra casa di sua proprietà a Casal Palocco.

Ora tutto sembra tornato alla normalità, con lui e Ilary a cena sorridenti e sereni insieme a Cristian, 16 anni, Chanel, 14, e la piccola Isabel, 5 anni. Sicuramente la coppia rimarrà ancora al centro dei riflettori, con i paparazzi pronti a immortalare qualsiasi spostamento ‘sospetto’. Nonostante la smentita.

Scritto da: la Redazione il 23/2/2022.