Tradita e derubata dal fidanzato Jeda: lo scherzo delle Iene manda fuori di testa Vera Gemma

Il cattivissimo scherzo de ‘Le Iene’ manda fuori di testa Vera Gemma. La 50enne, reduce dall’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, è stata vittima di una montatura del programma di Italia1, che le ha fatto credere il suo fidanzato Jeda, 22 anni, non solo l’abbia tradita con una donna molto più giovane di lei, ma le abbia anche sottratto 100mila euro dal conto in banca.

Complice Gennaro Lillio, il modello ed ex gieffino conosciuto durante l’esperienza a Pechino Express nel 2019, oggi uno dei migliori amici dell’attrice, lo scherzo colpisce nel segno. Vera è disperata. Oltre alla delusione d’amore c’è il terrore di non riuscire a recuperare l’ingente somma di denaro trasferita sul conto della presunta giovane amante di Jeda, il compagno conosciuto via Instagram con cui la figlia di Giuliano Gemma ha una relazione da circa un anno.

Insieme a Gennaro, Vera scopre che Jeda e la sua ragazza sarebbero in un hotel vicino all’aeroporto di Malpensa, pronti a partire insieme per Miami con dei biglietti acquistati sempre con i soldi del conto in banca di Vera. I due ex concorrenti del reality di Raidue raggiungono il ragazzo di origini marocchine, produttore musicale, nell’albergo. Qui volano parole grosse e anche qualche ceffone.

Poco dopo si palesa anche la giovane e Vera perde completamente le staffe. Jeda deve allontanarsi per non subire ulteriore violenza fisica. La bionda romana a questo punto non è interessata a recuperare il rapporto, ma piuttosto la refurtiva, ovvero chiede che le vengano restituiti i soldi che Jeda avrebbe sottratto dal suo conto in banca con un bonifico.

Vera si lascia andare anche ad un lungo pianto, interrotto solamente dall’arrivo, finalmente, di Stefano Corti, l’inviato de ‘Le Iene’ che le svela come tutta la surreale situazione sia una messa in scena dello show di Italia1. Il sollievo della Gemma è tanto, come tanta è anche l’incredulità per quanto accaduto.

Scritto da: la Redazione il 2/6/2021.