Trump grazia un famoso imprenditore italiano ex di Claudia Galanti: ecco chi è

Donald Trump nel suo ultimo giorno di mandato grazia anche un famoso imprenditore italiano, Tommaso Buti, 54 anni, amante delle belle donne, padre di Yannick Fausto, 24 anni, avuto dall’ex moglie, la modella Daniela Pestova, ex Miss Universo, e con tanti flirt eccellenti alle spalle. E’ l’ex di Claudia Galanti, a cui è stato legato per un periodo della sua vita, tra il 2015 e il 2016.

In Usa è polemica, Trump ‘perdona’ 73 persone e commuta sentenze di altre 70, scatenando ancora una volta l’opinione pubblica che non crede che siano stati graziati ‘stinchi di santo’. Buti era stato accusato di frode finanziaria alla fine del 2000 per una catena di ristoranti che aveva aperto, i Fashion Café. Aveva fondato la catena nel 1995 con socie Claudia Schiffer e Naomi Campbell. Il modello, dopo New York, era stato poi replicato a New Orleans, Londra, Manila, Mexico City e Barcellona. Poi era arrivato il fallimento e i successivi guai giudiziari. Negli Stati Uniti Tommy, come lo chiamano a Firenze, non era però mai stato condannato. Le accuse a suo carico ora sono cadute, per l’America è “un uomo d’affari rispettabile”.

Il toscano, fiorentino doc, è felice. Finalmente può tornare negli Stati Uniti dopo 21 anni. Per i reati ipotizzati in America l’imprenditore italiano era già stato processato in Italia e alla fine prosciolto dalla Corte di Appello nel 2007. Playboy incallito, è da sempre conosciuto per i suoi flirt, dalla Campbell, sua socia in affari, alla Galanti. Sembrerebbe sia riuscito a conquistare pure Beatrice Borromeo, Rita Rusic, Manuela Arcuri, Martina Stella, Anna Falchi e Luisa Corna.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/1/2021.