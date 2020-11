Trump sconfitto: ora Melania vuole il divorzio? 'Sta contando i minuti...'

Trump esce sconfitto dalle elezioni Usa. Ora che Joe Biden è diventato presidente degli Stati Uniti in molti si domandano cosa farà Melania: vuole il divorzio? Per molti l’ex First Lady non aspettava altro per dire addio a Donald.

Melania Trump starebbe per fare armi e bagagli e lasciare la Casa Bianca per tornare nell’attico extra lusso nei piani alti della Trump Tower a New York. Non solo. Gli scommettitori lo danno per certo: divorzierà dal marito. Da 16 anni insieme, sarebbe ormai da molto che l’idillio si è spezzato. Apparsi freddi e distaccati più volte, sarebbe ormai questione di ore.

Per l'ex assistente del presidente Usa, Omarosa Maigault Newman, attrice, personaggio televisivo e politica statunitense, che ha appena pubblicato "Unhinged", un libro che rivela tutti i retroscena sull’unione dei due, Melania starebbe "contando i minuti dall'uscita del marito dalla Casa Bianca per poter divorziare". "Se Melania lo facesse mentre Trump è ancora in carica, lui troverebbe il modo di punirla", ha dichiarato.

Melania, 26 anni in meno di Donald, 74 anni, finora ha sempre smentito i rumor di rottura dichiarando di avere una “splendida relazione” con lui. “Non stanno divorziando. Onestamente, sono fatti l'uno per l'altra", fa sapere Stephanie Winston Wolkoff, amica intima di Melania e suo braccio destro nella East Wing prima di una chiacchierata separazione. Nel suo volume uscito la scorsa estate, "Io e Melania", la donna spiega che l’ex modella, prima di trasferirsi alla Casa Bianca da New York, ha negoziato un accordo post matrimoniale: ha voluto garantire al figlio Barron quel che gli spetta dell’impero economico del consorte.

Difficile capire cosa accadrà a breve. I gossip sul divorzio sono nell’aria. Anche se tutti si aspettano che Melania rimanga comunque in silenzio. Difficile possa mai svelare nero su bianco la sua vita e la relazione privata con il tycoon. Come già successo con la seconda moglie di Trump, Marla Maples, dovrebbe aver firmato un accordo che le vieterà in futuro di pubblicare libri o rilasciare interviste critiche su Donald Trump.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/11/2020.