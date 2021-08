Ultimo, dedica appassionata alla fidanzata: la figlia di Heather Parisi è tornata negli USA

Ultimo fa una dedica appassionata alla fidanzata. La figlia di Heather Parisi è tornata negli Usa, dove studia, il cantautore saluta Jacqueline Di Giacomo con una canzone, dando così anche un’anticipazione del nuovo album a cui ha lavorato con lei accanto. “Il mio disco non poteva concludersi senza di te”, scrive in un post sul social.

“Stamattina sei tornata in America e hai lasciato a casa mia un casino incredibile per colpa del tuo/nostro disordine. E così adesso ogni angolo di casa ha la tua voce”, esordisce Ultimo, legato alla bella 21enne da inizio 2021.

“Mi hai salvato dalla solitudine e dalle cose materiali/inutili della vita e te ne sarò per sempre grato. Il mio disco non poteva concludersi senza di te e seppur racconterà di questo periodo assurdo e della solitudine che mi ha portato, dentro ci saranno anche la speranza e la vita che solo una come te poteva riuscire a darmi”, continua l’artista, all’anagrafe Niccolò Moriconi.

Ultimo regala così un estratto dal suo album, parole dedicate a Jacqueline Luna con cui ha ritrovato l’amore: “Certo che ci credo negli avvenimenti, cercare indietro per poi ritrovarlo avanti quel filo che ci unisce puoi chiamarlo amore, ma tu sarai contraria perché non vuoi un nome. E certo che so bene quanto dentro pesa tu vedi l’abbandono come la tua casa ed io vorrei bussarti e farti una sorpresa, portarti nei miei fogli come fa un poeta”.

La loro estate è stata caldissima, ora i due dovranno stare lontani per un po’, ma presto potranno ritornare a stare insieme, più uniti che mai.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/8/2021.