La notizia era già trapelata, complice anche una paparazzata di Chi, ora però a confermarla è il diretto interessato: Ultimo pubblica uno scatto sul social che lo ritrae con la fidanzata Federica Lelli e ufficializza così il ritorno di fiamma. Uno scatto, quello del cantante 23enne, che però sta dividendo i follower.

Molti si complimentano per la decisione di rimettere in piedi la storia. Fiorello, entusiasta, scrive: "Voglio fare il testimone di nozze!". Una fan, invece, commenta: "Questa ragazza è proprio incoerente, prima dice che non ha tempo per vederlo a causa degli impegni di lui, poi ci si rimette l'estate stessa. La coerenza tesoro la conosci?".

Era stato lo stesso Niccolò Morriconi, questo il vero nome di Ultimo, a dare la notizia della fine della storia d'amore con Federica Lelli lo scorso febbraio: "Ho perso l'amore per colpa degli impegni, il successo ti dà sicuramente tanto sul palco, ma ti toglie troppo nella vita", dichiarava intervistato dal settimanale Oggi. Il cantante ha scritto anche una canzone sulla rottura con Federica, "I suoi particolari", che gli ha regalato il secondo posto al Festival di Sanremo 2019.

Le cose, però, a quanto pare sono cambiate e ora Ultimo è di nuovo felice accanto alla dolce metà, come mostra lo scatto social che li ritrae sorridenti a bordo piscina.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 14/8/2019.