Il cantante Ultimo e la figlia di Heather Parisi innamoratissimi: nuove foto

Ultimo e la figlia di Heather Parisi sono innamoratissimi. Il cantante 25enne, all’anagrafe Niccolò Mariconi, e Jacqueline Luna Di Giacomo, secondogenita della showgirl americana 61enne, fanno sul serio. La biondina 20enne condivide con i follower sul social altre due nuove foto insieme al romano: sono in barca insieme. Indossano felpe coloratissime, si abbracciano e sorridono raggianti.

“Massimo cazza la randa che si va in Thailandia !!!!!!”, scrive ironicamente Luna per commentare le due immagini pubblicate. Ultimo, facendo riferimento alle loro felpe, la sua rosa fluo, quella della ragazza gialla, commenta: “Teletubbies”, paragonando entrambi ai famosi personaggi tanto amati dai bambini e scatenando l’ilarità degli utenti.

La figlia di Heather Parisi, da quando la love story con Ultimo è stata ufficializzata sul social, ha conquistato un mare di fan: ora i ‘seguaci’ sono più di 41mila su Instagram. Tutti le fanno i complimenti: vedere Niccolò nuovamente felice, dopo l’addio con la sua ex storica Federica Lelli, li riempie di gioia.

I due non svelano nulla sulla loro relazione. Non dicono come sia iniziata. Ma si fanno ammirare spensierati, giovanissimi e gioiosi in barca a vela, pronti a prendere il largo inebriati dal batticuore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/3/2021.