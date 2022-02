Ultimo vola a New York dalla figlia di Heather Parisi: il cantautore e Jacqueline Luna sono inseparabili

Ultimo vola a New York dalla fidanzata, non riesce per troppo tempo a stare lontano dalla figlia di Heather Parisi, Jacqueline Luna Di Giacomo l’ha conquistato totalmente: i due sono inseparabili.

“Tu, New York e la neve”, scrive il cantautore romano che ha spento le candeline il 27 gennaio scorso. Condivide sul suo profilo social alcuni scatti con la ragazza: sono molto felici l’uno accanto all’altra.

La 21enne che la showgirl americana 62enne ha avuto con Giovanni Di Giacomo gli aveva scritto una tenera dedica a distanza per il compleanno: “Mi colori le giornate. Happy birthday”. Adesso possono celebrare insieme, in ritardo, nella Grande Mela. Niccolò Moriconi e Jacqueline sono euforici insieme.

Il giovane artista romano e la Di Giacomo hanno ufficializzato la loro relazione a marzo scorso, ma si frequentavano già da qualche mese. Pare che si siano conosciuti in Sardegna: da allora è esploso l’amore. In coppia hanno fatto vacanze alle Baleari, in Messico. Jacqueline a fine agosto è tornata a New York dove studia recitazione. Poco dopo è tornata a Roma, dove è cresciuta e dove vive il padre. Poi i due si sono dovuti salutare di nuovo, ma non per troppo a lungo.

“Lui beve, io mangio. Sei la birra al mio arrosticino, vino rosso al mio filetto, vino bianco alla mia spigola con patate, gin al mio tonic, supplì alla mia pizza, salmone al mio nighiri, parmigiano alla mia pasta al sugo, crema al pistacchio al mio panettone… Ok, ci siamo capiti. In breve, ser er core mio”, ha scritto lei poco tempo fa spiegando perché si senta così legata a Ultimo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/2/2022.