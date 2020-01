Uma Thurman da Fazio in lacrime per Giulio Regeni

Uma Thurman è in lacrime a “Che Tempo che fa”. La super ospite di Fabio Fazio arriva in studio subito dopo l’intervento dei genitori di Giulio Regeni, il ricercatore torturato e ucciso in Egitto ormai quattro anni fa e sul cui omicidio non è ancora stata fatta chiarezza. La coppia sta lottando contro interessi internazionali e l’ambiguità delle istituzioni per ottenere giustizia, la diva, che ha ascoltato la loro storia, è commossa e li sostiene pienamente.

Uma Thurman fa il suo ingresso in studio immediatamente dopo l'intervento di Paola e Claudio , che hanno parlato del figlio Giulio Regeni e hanno presentato il libro "Giulio fa cose" edito da Feltrinelli. I due hanno chiuso il loro spazio leggendo la lettera indirizzata al presidente egiziano Al Sisi dalle colonne di Repubblica lo scorso maggio. E’ emozionata fino alle lacrime.

“Voglio fare le mie condoglianze alla famiglia Regeni, spero ci sia giustizia per loro. Hanno tutto il mio sostegno. Ero pronta a venire qui a parlare della mia carriera, ma mi fa così male sentire di questa perdita. Ho sentito la lettera e hanno tutto il mio sostegno. Come genitore, non immagino cosa possa voler dire, ma penso che sia importantissimo per loro trovare finalmente giustizia”, dice Uma Thurman.

L’attrice non trattiene le sue lacrime per Giulio Regeni e aggiunge: “Io lavoro nell'intrattenimento, faccio l'attrice ed è strano che nella mia prima uscita pubblica del 2020 mi imbatta in questa storia. Sento che la follia che stiamo vivendo in questo periodo nel mondo possa però essere controbilanciata dall'arte... niente può distruggere lo spirito umano”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/1/2020.