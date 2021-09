Umberto D'Aponte dopo la fine del matrimonio con Guendalina Tavassi ha già ritrovato l'amore? L'imprenditore 37enne dopo la rottura con l'ex gieffina non ha mai nascosto il desiderio di ricomporre il matrimonio, adesso però le cose sembrano cambiate.

Mentre Guendalina ha ufficializzato la sua nuova relazione con Federico Perna, anche Umberto sembra aver voltato pagina. Nelle ultime ore D'Aponte ha lanciato dei segnali nelle sue stories. Umberto ha postato un selfie in un locale romano con la scritta 'Perchè mi guardi?'. Lo stesso identico selfie compare nelle stories della bella Klea Marku, modella albanese protagonista dell'ultima edizione di Sex on the beach. Stesso tavolo, stesso ombrellone e stessa frase per la bella mora. Una coincidenza che ha fatto subito incuriosire i followers di entrambi.

Mentre la Tavassi era a Mykonos con il nuovo compagno, D'Aponte ha trascorso le vacanze in Sardegna con i figli Chloe e Salvatore nati dal matrimonio con l'ex gieffina. Adesso però sembrerebbe pronto ad una nuova relazione...

Scritto da: La Redazione il 3/9/2021.