L’unico fidanzato di Elisabetta Gregoraci dopo la separazione da Flavio Briatore, Francesco Bettuzzi, va in tv, a Live - Non è la D’Urso. L’affascinante 42enne, ex pilota d'aerei e imprenditore, in collegamento da Parma, parla per la prima volta del legame con la showgirl 40enne. “Siamo stati insieme tre anni circa”, conferma a Barbara D’Urso. Ma nega che la storia con la mora sia iniziata nel 2014, quando era ancora sposata con il manager 70enne.

"Sono stato fidanzato con lei tre anni circa tra alti e bassi. Ci siamo conosciuti a cena a Montecarlo nel 2014. Io allora facevo ancora il pilota di linea. Era l'11 aprile. Ero sempre in giro per il mondo. Ci siamo tenuti in contatto. Successivamente, abbiamo collaborato assieme. Ha lavorato come testimonial per un'azienda di cui era socio. All'inizio non c'era particolare attenzione tra di noi”, rivela Bettuzzi.

VIDEO

“Dal 2014 in poi ci siamo sentiti, ma come amici. Dopo la collaborazione lavorativa, nel 2017, mi chiamò e mi invitò a cena a Parma. Da lì eravamo abbastanza in sintonia. Ha pagato lei. Poi io ho recuperato. Mi ha parlato del suo rapporto, che aveva intrapreso la strada della separazione. Da lì abbiamo iniziato a frequentarci assiduamente”, chiarisce ancora Francesco.

Carmelita lo incalza con le domande. Maurizio Sorge, il paparazzo che lo ha raggiunto a Parma e convinto a parlare in tv, sottolinea di avere informazioni a riguardo un po’ diverse: al fotografo risulterebbe che la relazione tra i due sarebbe iniziata mentre la Gregoraci era ancora sposata con Briatore. Bettuzzi, però, nega categoricamente, con calma ed eleganza, senza mai perdere le staffe.

La storia con Elisabetta Gregoraci ora è solo un ricordo, Francesco Bettuzzi è single. “E' finita ad ottobre dell'anno scorso. Quando viene a mancare l'amore non si può andare avanti. L'ho sentita, per l'ultima volta, a novembre dell'anno scorso. Poi l'ho bloccata”, confessa. E sulla liaison nella Casa del GF Vip della mora con Pierpaolo Pretelli dice: “Lei ha bisogno d’amore, di essere amata. Io l'ho amata. La cosa, penso, sia stata reciproca. Se lei è presa da questo ragazzo è giusto che vada avanti, magari in un frangente diverso fuori dalla casa, però…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/10/2020.