Uomini e Donne: Davide Donadei ha scelto Chiara Rabbi

Uomini e Donne regala un altro finale romantico: Davide Donadei ha scelto Chiara Rabbi. Dopo un percorso durato mesi alla fine il tronista ha deciso. Aveva portato fino alla fine anche Beatrice Bonocore, era fortemente insicuro sul da farsi, poi non ha avuto più dubbi e ha voluto al suo fianco la 24enne originaria di Roma. Lei gli ha detto di sì.

Davide è sempre stato molto attratto da Chiara ed è probabile che questo abbia fortemente influito sulla sua scelta, registrata ieri, 27 gennaio. La Rabbi e Beatrice sono state protagonista di un vero testa e testa, è stata la prima ad avere la meglio e a conquistare, così pare, il cuore di Donadei.

Chiara a Uomini e Donne Magazine aveva confessato di essere scettica a riguardo. “Non sono mai stata positiva a riguardo. Mi sento in ansia e spaventata: non ho mai affrontato questo percorso in modo sereno, vedendo Davide sempre più orientato verso Beatrice. E ora che manca poco ho paura di rimanere delusa. L’ho sempre visto preso da me, con grande trasporto fisico. Mi ha dimostrato tanto, ma tutte le volte che accanto a noi c’è Beatrice lui è proiettato solo su di lei. Sono sempre stata certa che la sua scelta non sarei stata io. Più di avvicina la fine, più cresce la paura di farsi male”, aveva confessato.

Ora invece sorride e si gode il suo batticuore. Molto delusa Beatrice, la prima convocata nello studio del dating show da Davide. Il tronista le fa molti complimenti ma le dice che non la sceglierà perché in questo modo asseconderebbe solo ‘la ragione’ e non ‘il cuore’.

Al momento dei saluti la ragazza gli nega persino un abbraccio, che poi però arriva tra le lacrime. Quando va via anche Donadei piange sentendosi in colpa per averla illusa. Poi ritrova forza e fa entrare Chiara a cui confessa il suo amore. Il finale è da favola.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/1/2021.