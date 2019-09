Gemma Galgani, 69 anni, è tornata a "Uomini e Donne". Ma prima del suo ingresso Maria De Filippi ha mostrato in studio una clip realizzata con il cellulare dalla dama del Trono Over. Soprattutto nella prima immagine Gemma appare con il viso particolarmente segnato. Sembra diversa da come poi la si vedrà durante la puntata di lunedì 16 settembre. Non sono mancati i commenti social su presunti ritocchi estetici. La prima a notare la differenza è stata Tina Cipollari che ha detto: "Oddio ma è lei? Mamma mia ma sembra un animale".

Maria ha cercato di giustificare la cosa sottolineando la bassa qualità delle immagini realizzate con il telefonino. Tina dal canto suo ci è andata giù pesante. Ma è pur vero che Gemma è alquanto diversa. Una volta in studio, complici sicuramente anche il trucco e le luci, è apparsa con una pelle decisamente più luminosa e levigata. Bisogna dire che le prime immagini della clip sono state girate a inizio estate. Poi la dama ha avuto tempo per riposarsi. Nei primi filmati, infatti, appare alquanto stanca.

Non è la prima volta che girano voci su un presunto utilizzo di ritocchi estetici da parte della Galgani. Nel 2016 si è anche sottoposta a un intervento per migliorare il suo aspetto e lo ha fatto davanti le telecamere: ha rifatto i denti grazie all'aiuto di "Selfie" il programma condotto da Simona Ventura su Canale 5.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 17/9/2019.