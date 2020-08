Uomini e Donne: Gianluca De Matteis e Davide Donadei sono i nuovi tronisti

Uomini e Donne scalda i motori con nuove facce. Gianluca De Matteis e Davide Donadei sono i nuovi tronisti.

E’ stata registrata la prima puntata del dating show di Maria De Filippi che prenderà il via lunedì 14 settembre su Canale 5. Tante le novità: addio al Trono Classico e al Trono Over e spazio a una unica nuova formula in cui i corteggiatori potranno addirittura messaggiare nello studio con i tronisti, secondo quanto rivela Il Vicolo delle News, sempre informatissimo su quel che accade a Uomini e Donne, che spiffera pure la permanenza in tv di Davide Blanda, su espressa richiesta di una delle Dame del Trono Over, Roberta Di Padua. A sedersi sul trono, però, saranno Gianluca De Matteis e Davide Donadei.

Il ‘dictat’ di questa edizione è avere tronisti che non abbiano trascorsi nel mondo della tv. Gianluca De Matteis, 30enne romano, è un fisioterapista che tra le sue passioni ha le moto, il surf e la recitazione. Desidera conoscere una donna in un modo inusuale, per questo ha detto di sì al programma. Ritiene di essere gelosissimo, ma spera di incontrare una compagna in grado di tenergli testa. “Esistono nella vita il ruolo corteggiatrice e tronista, capita di essere entrambi all’interno di una coppia. Ma molto dipende dalla chimica che si crea con l’altra persona perché se c’è intensa non c’è più bisogno di un ruolo”, spiega.

Davide Donadei ha 25 anni e vive Parabita, in provincia di Lecce. Ristoratore, lavora da quando aveva16 anni come cameriere in un bar. Due anni fa preso in gestione il locale. Nel video di presentazione sottolinea la fatica fatta finora per combattere il pregiudizio. Il padre, in passato, ha avuto problemi con la giustizia e ne ha pagato lo scotto lui stesso. “Alle spalle, ho mio padre che ha fatto una sua scelta di vita, ha avuto un po' di problemi con le Forze dell'Ordine e questa cosa ha fatto sì che sporcasse un po' la mia immagine, a 13-14 anni… Penso sia inevitabile, però… Quando sono cresciuto, però, ho dimostrato di essere una persona onestissima”, racconta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/8/2020.