Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono di nuovo confrontati negli studi di "Uomini e Donne". Durante la discussione la dama del Trono Over ha fatto una confessione: in questo periodo sta sentendo un'altra persona. E non si tratta di uno sconosciuto ma di un ragazzo che ha partecipato alla scorsa edizione di "Temptation Island": Andrea Filomena.

Riccardo lo scorso giugno è andato a Brescia per avere un chiarimento con Ida. L'uomo ha detto di essersi sentito preso in giro. La Platano invece ha dichiarato: "Abbiamo parlato. Abbiamo discusso. Ci siamo detti che ci vogliamo bene ma siamo arrivati alla fine. Io ho apprezzato il tuo gesto e non ti ho preso in giro". "Ho capito - ha spiegato Ida - che sicuramente lui nella sua idea ce l'ha la famiglia, ma non è pronto adesso. Lui è una bella persona, però non è pronto a una famiglia. Io sto cercando quello e ad oggi dico che sto molto bene, mi dà forza mio figlio, mi hanno aiutato amici e amiche e poi da circa un mese e mezzo sto sentendo una persona che ha partecipato a Temptation Island. Si chiama Andrea, non c'è nulla, però mi ha fatto anche bene sentire un'altra persona. Tutto qua".

"Spero che sia il guerriero che stai cercando!", ha esclamato Riccardo commentando la frequentazione della Platano, 37 anni, con Filomena, 31. E alla domanda se gli piace ancora Ida, ha risposto: "Quello che ho vissuto con lei non l'ho mai vissuto nella mia vita. La rabbia è passata, mi rimane un bel ricordo ed è quello che poi cercavo alla fine. Però è andata così... pazienza!".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 17/9/2019.