Uomini e Donne: ecco come sarà la nuova edizione 'post Coronavirus'

Uomini e Donne cambia. La nuova edizione ‘post Coronavirus’ del dating show, che riprenderà il prossimo 20 aprile su Canale 5, sarà profondamente diversa. Il Covid-19 non è ancora sconfitto, lo sarà solo quando arriverà il vaccino, il programma così si adegua alle nuove norme sanitarie che fino ad allora regoleranno la vita di tutti. In attesa di tornare alla normalità Gemma Galgani e Giovanna Abate leggeranno le lettere e i messaggi dei corteggiatori al pc.

Poche settimane fa nei profili social di Witty Tv era stato chiesto a chi lo avesse voluto di corteggiare la famosa Dama del Trovo Over e la tronista del Trono Classico di Uomini e Donne con le parole. Nel promo pubblicitario della trasmissione è Maria De Filippi a spiegare cosa accadrà nella nuova edizione.

“Avrete la possibilità di conoscere altre persone oltre quelle che avete già conosciuto attraverso la scrittura. I rischi possono essere sostanzialmente due: l’uomo con cui chatto io me lo immagino alto, biondo, bello, con gli occhi azzurri poi lo vado a vedere nella realtà ed è completamente diverso da come me lo sono immaginato. L’altra cosa è che io mi innamoro di quello che mi scrive e scopro che è uno che mi dice guarda ti ho preso in giro”, sottolinea la bionda moglie di Maurizio Costanzo.

Poi aggiunge: “Però c’è il rovescio della medaglia, è possibile che l’uomo che mi sono immaginata dietro quelle parole è realmente come io me lo immaginavo. quindi attraverso la scrittura io ho trovato ciò che desidero”.

Ci saranno quindi corteggiatori misteriosi. Gemma e Giovanna non saranno nel solito studio, ma in una casetta. In collegamento via web con loro ci saranno anche i ‘vecchi’ corteggiatori e non solo. A interagire con le due pure gli storici opinionisti di Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Non macherà Maria, sempre in collegamento e non sul posto, per dirigere il tutto con la sua solita eleganza e una buona dose di ironia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/4/2020.