Lunedì 16 settembre torna su Canale 5 "Uomini e Donne". Il programma condotto da Maria De Filippi ha già una nuova tronista. La ragazza si chiama Giulia, è romana, ha 27 anni ed è stata presentata ufficialmente su Witty. La redazione ha deciso di rendere pubblico il provino sostenuto da Giulia lo scorso luglio.

La nuova tronista frequenta l'università, è iscritta all'ultimo anno, sogna un lavoro modesto, che le permetta di stare tranquilla dal punto di vista economico, non ha grilli per la testa e le piacerebbe prendere la seconda laurea in Scienze Politiche ma ha rinunciato di recente a un'esperienza in Cina per rimanere accanto alla mamma a cui è molto legata.



Giulia desidera trovare un uomo che condivida i suoi stessi valori: "La famiglia è una cosa importante. Un qualcosa da proteggere e da tutelare - ha dichiarato - anche se non credo nel matrimonio ma sono due cose diverse". Il suo ragazzo ideale deve essere fedele e leale. Giulia non ha mai tradito ma in passato è stata tradita più di una volta e non si fida mai fino in fondo. La tipologia di uomo che assolutamente non le interessa è il narcisista.

Riuscirà a trovare il Principe Azzurro sedendosi sul Trono Classico? La ragazza sembra fiduciosa. Non si conoscono ancora le identità degli altri protagonisti di "Uomini e Donne" ma mancano pochi giorni all'inizio delle registrazioni in studio.





Scritto da: Francesca Romana Domenici il 27/8/2019.