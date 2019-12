'Uomini e Donne': la nuova tronista è Sara Shaimi, assistente di volo

A Uomini e Donne arriva una nuova tronista. Lei è un’assistente di volo, una hostess, e si chiama Sara Shaimi, ha 28anni, originaria di Rieti, vive a Roma in un appartamento di appena 25 metri quadri. E’ stata presentata a sorpresa al pubblico nel corso della registrazione del Trono Classico ieri, 11 novembre.

Sara Shaimi, nome completo Sara Amira Shaimi, prende il posto di Giulia Quattrociocche, che ha scelto Daniele Schiavon, e Veronica Burchielli, che ha abbandonato il trono di Uomini e Donne.

Nel video di presentazione la bella assistente di volo si racconta: “Mi chiamo Sara, ho 28 anni e sono un’assistente di volo. Sono una ragazza di provincia, il mio lavoro è una finestra sul mondo. Mi fa incrociare lo sguardo di migliaia di persone, mi fa evadere da posti dove ho sempre vissuto ma più viaggio, più apprezzo il valore di casa. Per lavoro vivo a Roma ma non riesco a staccarmi dalla mia Rieti”.

La mora è un’ottimista convinta: “Sorrido molto, sono convinta che un sorriso faccia bene quanto un abbraccio o un bacio. Qui a Rieti ho la mia mamma e i miei fratelli. Ha fatto decine di sacrifici per crescerci e non farci sentire inferiori agli altri, è la persona più importante della mia vita. A Roma vivo in un monolocale di 25 metri quadri per il quale spendo una buona parte dello stipendio ma mi sento fortunata perché ci sono tantissimi ragazzi che non hanno ancora trovato lavoro”.

Quando parla dei suoi amorii passati, si commuove perché non è andata bene: “L’amore vissuto in passato mi ha spento il sorriso. Ho vissuto relazioni in cui non mi sono sentita apprezzata e valorizzata. Ero arrivata a pensare di essere una nullità. Non ho mai condiviso la quotidianità con un uomo. Avrei voluto una persona che mi dicesse quanto tenesse a me. Con il tempo ho capito che mi circondavo di persone sbagliate”.

Sara Shaimi ora, da nuova tronista di Uomini e Donne, cerca il principe azzurro, l’uomo giusto. Non è totalmente sconosciuta al mondo dello spettacolo: è iscritta all'agenzia di moda ModelManagement e ha vinto il concorso di bellezza Miss Alto Lazio 2014.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/12/2019.