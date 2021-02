Uomini e Donne: ecco chi sono i nuovi tronisti 2021

A Uomini e Donne arrivano i nuovi tronisti del 2021. Witty presenta i ragazzi che siederanno sul trono del dating show di Maria De Filippi in cerca dell’amore: Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone.

Giacomo ha 25 anni, videomaker di professione, ha un passione sfrenata per i tatuaggi, che disegna personalmente. “Ho 25 anni e faccio il videomaker. È una passione che ho sempre avuto, fin da bambino anche perché nei video e nel cinema ho sempre trovato una fuga dalla realtà. Penso che il cinema sia una forma d'arte che permette di andare in un'altra realtà. Quello che faccio è cercare di catturare emozioni e sentimenti e trasformarli in immagini. Faccio tanti video matrimoniali, spot. Il mio lavoro mi permette di viaggiare, di stare con tante persone e connetterle tramite immagini e suoni. Per me è una cosa necessaria, ne sento il bisogno”, dice nel video di presentazione.

Quando parla del suo carattere ammette: “Tengo molto alle amicizie, sono fedele. Ringrazierò sempre i miei amici perché sono cresciuto con loro e con loro sono cambiato ogni volta. Ogni volta che sbagliavo, che succedeva qualcosa, mi sono sempre sentito capito e ascoltato. L'amicizia per me è fondamentale. Sono un ragazzo timido e allo stesso tempo sono molto socievole. So che può sembrare un contrasto, ma io vivo di contrasti e contraddizioni. Ho diverse sfaccettature nel mio carattere. Amo discutere perché penso che dalla discussione e dal dialogo possa nascere sempre un punto diverso da quello che hai”.

Giacomo cerca una donna semplice: “L'amore è una cosa un po' particolare per me. In amore sono stato fortunato e sfortunato ma difficilmente ho perso la testa anche se quando l'ho persa è stata un'esperienza tosta. In una ragazza ho sempre cercato la semplicità. Ho sempre odiato l'apparenza fine a se stessa. Per conoscersi bisogna accettare qualsiasi tipo di persona. Ognuno ha qualcosa da raccontare. Sento il bisogno di esprimere e raccontare la mia vita in qualche modo, l'ho sempre fatto con i tatuaggi che ho disegnato io e raccontano i passi principali della mia vita”.

Massimiliano, 20 anni, arriva da Anzio. “La mia vita è stata molto difficile - spiega nella sua presentazione - Nel 2013 mio padre se n’è andato di casa e i soldi sono iniziati a mancare, ci siamo ritrovati praticamente a pane e cipolla. Non me ne vergogno, è stata una lezione di vita. Siamo andati alla Caritas a fare la fila per fare una spesa e mangiare. Sotto a quello che vedete c’è un ragazzo che non è superficiale e che si è perso troppe cose per maturare così velocemente. I nonni ci hanno aiutato, ci hanno ospitati per anni. E’ impossibile ripagarli”.

“Mia madre mi dice che le dispiace per la vita che mi ha fatto fare - aggiunge - Io le rispondo che invece la ringrazio perché sono contento di come sono oggi. Mamma mi ha insegnato i valori dell’amore, mi ha insegnato a rispettare una donna. Ho iniziato a lavorare a sedici anni facendo il muratore con mio zio, il barista, il cameriere, ho anche fatto qualche lavoretto nella moda”.

Mollicone poi racconta: “Mamma è la mia vita. Con mia sorella litighiamo, ma trovare una donna come lei sarebbe il mio sogno. Un bel giorno mi fa vedere il test di gravidanza, nel periodo in cui facevo il pizzaiolo e prendevo circa 1,25 euro all’ora. Ho iniziato a mettermi i soldi da parte per le ecografie, le visite. Non escono i soldi per queste visite e arriva Massimiliano. Avevo questo stipendiuccio da parte e mi metto una mano sulla coscienza. Poi mi è nato il nipote, non si può descrivere un’emozione così”.

E sull’amore ammette di essere stato poco fortunato finora, seppur giovanissimo: “Pesano un po’ le corna, sulle porte ci sbatto. Spero di trovare una ragazza onesta e sincera che mi faccia innamorare e che mi regali le gioie che mi sono state negate”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/2/2021.