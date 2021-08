Uomini e Donne, arriva la prima tronista che ha cambiato sesso: 'Non definitemi transgender'

A Uomini e Donne arriva la prima tronista che ha cambiato sesso. Si chiama Andrea Nicole Scavuzzo e ha 29 anni. E’ nata uomo, ora ha completato il suo percorso ed è una donna. “Non definitemi transgender”, sottolinea al Fatto Quotidiano la milanese.

“Sono Andrea Nicole, ho 29 anni. Vengo da Milano e negli ultimi dieci anni ho lavorato come commessa in un negozio di abbigliamento”, dice al quotidiano subito dopo aver finito di registrare la prima puntata del dating show di Maria De Filippi che ogni giorno tiene incollati allo schermo più di 3 milioni di telespettatori.

Anna Nicole spiega perché ha detto di sì al programma e dal 13 settembre sarà in tv: “Per anni sono scappata dall’amore, mi sono sempre sentita inadatta, inferiore ad altre donne. Forse non abbastanza per la persona che era al mio fianco. Questo senso di impotenza rispetto alla mia inadeguatezza mi ha sempre fatta fuggire prima del dovuto, ho deciso di partecipare per sconfiggere le mie paure. Raccontando la mia storia capirò subito la reazione di chi ho di fronte”.

In precedenza in amore ci sono stati momenti altalenanti: “C’è stato chi accoglieva di buon grado, altri si sono dati alla fuga da un giorno all’altro. La mia è una storia importante, non giudico nessuno. So che può non essere facile stare al mio fianco”.

La mora ha sempre desiderato appartenere al sesso femminile, anche se in passato ha dovuto nascondersi, ora è felice. Per i suoi genitori la decisione di essere donna all’inizio è stata scioccante, poi hanno capito che era la scelta giusta per lei. Quando hanno saputo della sua partecipazione a Uomini e Donne, però, non hanno fatto i salti di gioia: “Siamo una famiglia molto riservata. Temono per me l’impatto di questa esposizione mediatica, le cattiverie che nessun genitore vorrebbe per il proprio figlio”.

“Ho visto titoloni secondo me errati - chiarisce Andrea Nicole - Transgender definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile. Trono transgender fa gola ma vanifica in qualche modo il mio percorso, non ho fatto questo percorso per essere definita tutta la vita transgender. Sarebbe come non riconoscere un traguardo che ho conquistato, non è stato facile e non ci è voluto poco”.

Non va in tv per fare politica e degli attacchi che potrebbero arrivare non le interessa, non è preoccupata: “Penso però che la televisione possa favorire l’apertura della mente di molte persone che magari sono solo ‘impaurite’ da qualcosa che non conoscono. Questo sarebbe un passo avanti. Perché nascondere una fetta di umanità? Avevo seguito il trono gay esattamente come un altro trono, nulla di diverso. Una scelta intelligente”. “Cerco un uomo comprensivo, intelligente, un uomo che sappia guardare oltre”, conclude.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/8/2021.