Ida Platano, 37 anni, e Riccardo Guarnieri, 40, hanno provato a rimettere in piedi la loro storia ma le cose non sono andate bene. Dopo aver lasciato lo studio insieme durante la scorsa puntata del Trono Over di "Uomini e Donne", la coppia è tornata in trasmissione e sono volati stracci.

Ida ha chiesto a Riccardo cosa prova per lei. Il cavaliere non le ha voluto rispondere: "Io ti annullo definitivamente dalla mia vita", ha detto la dama. "Non ha saputo cogliere l'amore che ho provato per lui. Sono arrivata a livelli veramente assurdi, non me lo posso più permettere, basta", ha aggiunto. La Platano ha anche restituito a Guarnieri il braccialetto che le ha regalato. Riccardo invece l'ha accusata di non aver mai avuto l'intenzione di tornare insieme: "Ho fatto un passo indietro, ho capito di aver fatto degli errori con te ma tu dal passato non hai capito niente". "Tu adesso hai altri impegni e non puoi prenderti l'impegno di avere una fidanzata. Hai serate e altre cose da fare", ha replicato l'ex compagna.

Ida si è lamentata che in dieci giorni Riccardo non ha fatto nessun gesto nei suoi confronti: "Sarebbe bastato davvero poco per farmi cadere come una pera cotta", ha dichiarato la donna. Guarnieri ha spiegato che non voleva commettere gli errori del passato e chiedeva dei comportamenti diversi. "L'amore non ha razionalità, è istintivo. La devi volere e amare, è quello che lei chiede", il commento di Tina Cipollari.

Guarnieri dopo la puntata di "Uomini e Donne" sul social ha ripreso una frase di Kahlil Gibran: "Il vero amore non è né fisico né romantico. Il vero amore è l'accettazione di tutto ciò che è, è stato, sarà e non sarà".