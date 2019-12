Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri, proposta di matrimonio a Ida Platano

Riccardo Guarnieri avrebbe fatto la proposta di matrimonio a Ida Platano. Colpo di scena a Uomini e Donne! Nonostante i problemi della coppia, tornata insieme e poi di nuovo ai ferri corti, il cavaliere del Trono Over si sarebbe inginocchiato e le avrebbe chiesto la mano, questo quanto emerge dalle indiscrezioni pubblicate dal Vicolo delle News. Le avrebbe chiesto di sposarlo nel corso dell’ultima registrazione del dating show, che andrà in onda prossimamente.

Nonostante le ultime divergenze che sembravano portare a un nuovo addio tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, ecco arrivare la proposta di matrimonio. Il tarantino avrebbe chiesto di andare a nozze alla dama bresciana.

Secondo quanto raccontato da una insider presente alla registrazione, Ida Platano avrebbe ricevuto la proposta di matrimonio dopo essersi a lungo lamentata di Riccardo Guarnieri, a causa del suo atteggiamento sempre giudicato poco chiaro. Il cavaliere sarebbe entrato in studio e si sarebbe inginocchiato: le avrebbe parlato del suo grande amore per lei, poi le avrebbe chiesto la mano. Ida, frastornata, lo avrebbe gelato, non rispondendo né sì e né no, lanciandolo nel dubbio.

Ida non si sarebbe messa all’anulare l’anello portato da Riccardo, poco dopo però i due avrebbero ballato insieme. L’uscita dietro le quinte della coppia avrebbe lasciato intuire al pubblico un lieto fine. Sarà davvero così?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/12/2019.