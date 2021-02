Uomini e Donne, la scelta di Sophie Codegoni è...

Sophie Codegoni finalmente ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. La bella modella 19enne, dopo mesi trascorsi in trasmissione, da tronista del dating show di Maria De Filippi, ha deciso con chi iniziare la sua appassionata storia d’amore. Fino alla fine ha avuto dubbi, tentennando tra Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura, alla fine ha preferito il primo.

Sophie durante la registrazione della puntata di Uomini e Donne del 9 febbraio ha scelto Matteo. In studio, con indosso un abito lungo e dorato con paillettes, manica lunga, spacco su un lato, ha accolto i due corteggiatori, entrambi in smoking, e ha comunicato loro con chi voleva andare via.

Matteo, classe 1992, ragazzo ligure, tatuato e avvenente, lottatore professionista che lavora in un'azienda del settore degli infissi, ha immediatamente detto di sì a Sophie. E’ sempre sembrato molto attratto da lei e con i suoi modi di fare gentili ed educati ha incontrato anche il favore del pubblico a casa.

“Vorrei sapere di essere stato scelto perché Sophie si trova meglio con me piuttosto che con chiunque altro conosciuto in questo contesto", ha detto Matteo a Uomini e Donne Magazine prima che fosse stato scelto. Giorgio Di Bonaventura invece sulla Codegoni era stato più critico affermando che la ragazza ha un carattere che "sfocia nell’arroganza”. "Il suo interesse spesso si tramuta in una sorta di presunzione”, ha aggiunto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/2/2021.