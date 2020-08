Uomini e Donne: Sophie Codegoni è la nuova tronista

Uomini e Donne è ormai in partenza. Tra i nuovi volti che siederanno nello studio in cerca di un’anima gemella ci sarà la bellissima Sophie Codegoni: è lei la nuova tronista.

Sophie, 18 anni appena compiuti, è alla sua prima esperienza tv, ma è già un volto molto conosciuto come modella: lavora nello showroom meneghino di Chiara Ferragni. Splendida e con un fisico da sballo, durante la registrazione della seconda puntata del dating show di Maria De Filippi, che prenderà il via lunedì 7 settembre e avrà una veste nuova, senza più alcuna divisione tra Trono Classico e Trono Over, la ragazza ha svelato qualcosa di sè.

Sophie Codegoni vive e lavora a Milano. E’ figlia di genitori separati, ma ha un fantastico rapporto con entrambi. Un feeling speciale la lega al padre, Stefano, con cui spesso va in vacanza insieme. Con la madre, Valeria, c’è complicità e grandissima affinità.

La Codegoni desidererebbe iscriversi all’università e lavorare in seguito nello studio dentistico di famiglia. Finora ha avuto una sola storia davvero importante, durata appena sei mesi. E’ stata tradita e ora ha molta paura a legarsi, ma spera di incontrare un uomo che le regali fiducia e la faccia innamorare.

Sophie è la nuova tronista di Uomini e Donne. Sul trono, nel programma, anche Jessica, 29 anni, impiegata alle poste con un figlio, Davide Donadei e Gianluca De Matteis, scelti dal pubblico tramite un sondaggio lanciato sul social dalla trasmissione. Davide Blanda, terzo candidato al trono, escluso dal pubblico, parteciperà come corteggiatore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/8/2020.