Uomini e Donne torna in tv il 20 aprile: niente contatti, solo corteggiamento verbale

Uomini e Donne torna in tv. Lunedì 20 aprile il dating show di Maria De Filippi aprirà nuovamente i battenti. A causa dell’emergenza Coronavirus, però, lo programma cambia registro: niente contatti tra i tronisti e le corteggiatrici. I protagonisti potranno cimentarsi solo in un inedito corteggiamento verbale per conquistare. Lo spiega Raffaella Mennoia, storica autrice della trasmissione e di Temptation Island, braccio destro di Maria da sempre.

Prima andranno in onda puntate inedite del Trono Over e del Trono Classico, poi prenderà il via la nuova versione di Uomini e Donne. Il pubblico da casa guarderà uno spettacolo nuovo, generato dall’esigenza di distanza sociale e che probabilmente andrà avanti così fino a quando non arriverà un vaccino in grado di sconfiggere il Covid-19.

“Sto andando agli studi Elios perché, come sapete, stiamo continuando a lavorare sia per Uomini e Donne che per Temptation Island”, sottolinea la Mennoia. Invita tutti a scrivere per candidarsi al corteggiamento, solo con le parole, di Giovanna Abate e Gemma Galgani.

L’autrice invita anche le coppie che vogliono mettere alla prova il loro amore a Temptation Island a candidarsi: “Continuiamo al lavorare nella speranza che tutti si aggiusti, tutto si riaprirà e tutto tornerà come prima. Mi raccomando scrivete. Vorrei dirvi altro, ma non posso, mi licenziano”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/4/2020.