Ursula Bennardo, 37 anni, si schiera contro i bisex. La compagna di Sossio Aruta lo fa rispondendo su Instagram alla domanda di un follower.

L'omosessualità va bene, la bisessualità no. Questo è il pensiero di Ursula Bennardo. Nella replica, infatti, si dice contro i bisex.

"Cosa pensi riguardo all'omosessualità? Io lo sono", chiede l'utente a Ursula. La Bennardo risponde che "L'amore vero è sempre bello". Ma poi aggiunge: "Non accetto i bisex, lì vedo solo perversione". Una presa di posizione netta la sua: l'ex volto di "Temptation Island" si schiera apertamente contro i bisessuali. Non accetta che a una persona possano piacere sia gli uomini che le donne. Considera questo atteggiamento una "perversione". Sicuramente non tutti sono d'accordo con il suo punto di vista.

Su Instagram la dolce metà di Sossio Aruta racconta inoltre ai fan come sta vivendo la gravidanza. Ursula aspetta una femminuccia, Bianca, e per lei, dopo tre figli maschi, si tratta del primo fiocco rosa. La bimba nascerà a ottobre e la Bennardo rivela di aver smesso di fumare, cosa che però la sta facendo soffrire molto. Per i figli, si fa questo ed altro.